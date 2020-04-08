В Раде рассмотрят усиление ответственности за загрязнение воздуха

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 8 апреля, рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за загрязнение воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликован на сайте Верховной рады.

Так, заседание комитета состоится в режиме видеоконференции. Его начало запланировано на 14:15.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№ 2339, н.д. Бондаренко и др.) ", - указано в повестке дня.

Кроме того, парламентарии рассмотрят альтернативный этого проект закона №2339-1 "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс (относительно увеличения размеров штрафов за загрязнение атмосферного воздуха)".

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3307 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков".

Как писало РБК-Украина, в Киеве за последнюю неделю, с 31 марта по 6 апреля, синоптики зафиксировали увеличение загрязнения воздуха.