В Раде рассмотрят ряд законопроектов о пенсионном обеспечении

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в ходе завтрашнего заседания рассмотрит ряд законопроектов, связанных с пенсионным обеспечением в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, обнародован на сайте Верховной рады.

Так, комитет определен головным по разработке этих законопроектов.

"Предварительное рассмотрение законопроектов... О целесообразности включения в повестку дня сессии: проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене негативных положений "пенсионной реформы" и восстановлении нарушенных прав граждан во исполнение решения Конституционного суда Украины (р.№1116, дораб., н.д. Королевская и др.); проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О социальной защите детей войны" о восстановлении (повышении) уровня пенсионного обеспечения детей войны, льгот при оплате за пользование коммунальными услугами и бесплатного проезда (р.№3025-1, н.д. Королевская)", - сказано в сообщении.

Кроме того, нардепы рассмотрят включение в повестку дня таких проектов законов:

о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" об уменьшении пенсионного возраста и страхового стажа как условий назначения пенсии по возрасту и восстановлении размера коэффициента страхового стажа 1,35 (р.№3052);

о внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу досрочного выхода на пенсию (р.№3053);

о внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу улучшения условий назначения пенсий.

Напомним, комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует Верховной раде принять законопроект №2257-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о перерасчете пенсий научным работникам, государственным служащим, работникам органов местного самоуправления и журналистам".

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале Конституционный суд начал рассмотрение дела по представлению уполномоченного по правам человека о пересчете пенсий государственным служащим и должностным лицам органов местного самоуправления.