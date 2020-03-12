У Раді розглянуть ряд законопроектів щодо пенсійного забезпечення

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у ході завтрашнього засідання розгляне ряд законопроектів, пов'язаних із пенсійним забезпеченням в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, оприлюднений на сайті Верховної ради.

Так, комітет визначений головним з опрацювання цих законопроектів.

"Попередній розгляд законопроектів... Щодо доцільності включення до порядку денного сесії: проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування негативних положень "пенсійної реформи" та відновлення порушених прав громадян на виконання рішення Конституційного суду України (р.№1116, дооп., н.д. Н.Королевська та ін.); проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про соціальний захист дітей війни" щодо відновлення (підвищення) рівня пенсійного забезпечення дітей війни, пільг при платі за користування комунальними послугами та безоплатного проїзду (р.№3025-1, н.д. Н.Королевська)", - сказано у повідомленні.

Крім того, нардепи розглянуть включення до порядку денного таких проектів законів:

про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо зменшення пенсійного віку та страхового стажу як умов призначення пенсії за віком та відновлення розміру коефіцієнту страхового стажу 1,35 (р.№3052);

про внесення змін до деяких законів України щодо дострокового виходу на пенсію (р.№3053);

про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення умов призначення пенсій.

Нагадаємо, комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №2257-1 "Про внесення змін до деяких законів України про перерахунок пенсій науковим працівникам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам".

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому Конституційний суд почав розгляд справи за поданням уповноваженого ВР з прав людини про перерахунок пенсій державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування.