В Раде рассмотрят представление Рябошапки на Дубневича на этой неделе

Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Представление на Дубневича будет рассматриваться в сессионном зале сразу после вынесения решения комитетом

Профильный комитет парламента рассмотрит представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о снятии депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича на этой неделе. Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и работы ВРУ, передает корреспондент РБК-Украина.

А именно рассмотрение состоится в среду, 30 октября.

"О рассмотрении представлений, внесенных в Верховную раду генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича", "О предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)", - говорится в сообщении.

Так, во время согласительного совета председатель ВР отметил, что представление на Дубневича будет рассматриваться в сессионном зале сразу после вынесения решения комитетом.

"Действительно генеральный прокурор внес представление на одного из депутатов. Мы его рассмотрим сразу после того, как получим ответ от комитета. Это не требует дополнительных обсуждений. Мы внесем это в зал Верховной рады, о чем сообщим генеральному прокурору. И будем рассматривать его в зале ВРУ", - заявил Разумков 28 октября.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада на следующей пленарной неделе будет голосовать за представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест нардепа Ярослава Дубневича.

Ранее представление на Дубневича поступило комитету по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады.

Как сообщало РБК-Украина, Генеральная прокуратура Украины готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений, второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".

Добавим также, генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича по делу о завладении более 93 млн грн "Укрзализныци".