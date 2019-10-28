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У Раді розглянуть подання Рябошапки щодо Дубневича цього тижня

Новини » Політика    28.10.2019 - 16:55
У Раді розглянуть подання Рябошапки щодо Дубневича цього тижня
Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Подання на Дубневича розглядатиметься у сесійній залі одразу після винесення рішення комітетом

Профільний комітет парламенту розгляне подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття депутатської недоторканності з Ярослава Дубневича цього тижня. Про це йдеться в порядку денному комітету з питань Регламенту, депутатської етики та роботи ВРУ, передає кореспондент РБК-Україна.

А саме розгляд відбудеться у середу, 30 жовтня.

"Про розгляд подань, внесених до Верховної ради генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича", "Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)", - йдеться у повідомленні.

Так, під час погоджувальної ради голова ВР наголосив, що подання на Дубневича розглядатиметься у сесійній залі одразу після винесення рішення комітетом.

"Дійсно генеральний прокурор вніс подання на одного з депутатів. Ми його розглянемо одразу після того, як отримаємо відповідь від комітету. Це не потребує додаткових обговорень. Ми внесемо це в зал Верховної ради, про що повідомимо генерального прокурора. І будемо розглядати його в залі ВРУ", - заявив Разумков 28 жовтня.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада на наступному пленарному тижні буде голосувати за подання ГПУ про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт нардепа Ярослава Дубневича.

Раніше подання на Дубневича надійшло комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної ради.

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральна прокуратура України готує народному депутату Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру у двох епізодах. Один з епізодів - неправдиве декларування відомостей, другий епізод стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".

Додамо також, генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

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