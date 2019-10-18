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ГПУ объявит Дубневичу подозрение в двух эпизодах

Новости » Политика    18.10.2019 - 08:15
ГПУ объявит Дубневичу подозрение в двух эпизодах
Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Один из эпизодов - ложное декларирование сведений

Генеральная прокуратура Украины готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка отметил, что сообщения о подозрениях уже почти готовы. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений.

"Проект сообщения о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый - намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

"Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП были поданы мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры до этого. Но они не проходили в парламенте", - отметил генпрокурор.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генеральную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.

Отметим, НАПК сообщало, что в декларации нардепа Богдана Дубневича были выявлены нарушения.

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Новости Украины ГПУподозрениеДубневич
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