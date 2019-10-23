Рада на следующей неделе рассмотрит представление на Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Верховная Рада будет голосовать за снятие неприкосновенности с Дубневича

Верховная Рада на следующей пленарной неделе будет голосовать за представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест нардепа Ярослава Дубневича. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее представление на Дубневича поступило комитету по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады.

"Кажется, на следующей неделе мы должны выносить в зал представление на отмену неприкосновенности Дубневича ... То есть даже если депутат неприкосновенен, но в следственных органов есть достаточно доказательств, то они могут подать на парламент вопрос на снятие неприкосновенности", - заявил Арахамия.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений, второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".

Также РБК-Украина сообщало, что генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".