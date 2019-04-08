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В Раде рассмотрят отчет о выполнении бюджета-2018

Новости » Финансы    08.04.2019 - 13:50
В Раде рассмотрят отчет о выполнении бюджета-2018
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете начали проработку отчета Кабмина, а Счетная палата готовит свое заключение

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета начал обработку отчета Кабинета министров о выполнении государственного бюджета за 2018 год. Об этом сообщил глава комитета Андрей Павелко во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, отчет был подан в ВР в конце марта.

"В соответствии с законодательными требованиями Кабинета министров, в конце марта подан в Верховную раду отчет о выполнении закона о государственном бюджете за 2018 год. В настоящее время в комитете начата проработка этого отчета, а Счетная палата готовит свое заключение", - сообщил Павелко.

Так, 1 апреля на сайте парламента был обнародован проект постановления об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год".

Напомним, Кабмин на своем на заседании 27 марта одобрил отчет о выполнении государственного бюджета за 2018 год. Так, на заседании правительства было принято решение одобрить и подать Верховной раде, президенту и Счетной палате отчет о выполнении бюджета-2018 с доходами 928 млрд гривен, расходами 980,8 млрд гривен, объемом возврата кредитов - почти 6,8 млрд гривен, объемом предоставления кредитов - 8,3 млрд гривен и дефицитом в 59,3 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в прошлом году президент Петр Порошенко подписал законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". В частности, закон предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий на 10 777,6 млн гривен (по общему и специальному фонду).

Добавим, в сентябре 2018-го премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что бюджет-2018 будет выполнен по доходам и расходам.

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Темы: Госбюджет-2018
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