Порошенко одобрил закон об увеличении расходов на выплату пенсий

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Закон предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий на 10,77 млрд гривен

Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

В частности, закон предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий на 10 777,6 млн гривен (по общему и специальному фонду).

Кроме того, документом в связи с введением военного положения предусматривается перераспределить средства на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных сил - на 300 млн гривен, для сотрудников прокуратуры - на 100 млн гривен, для сотрудников Службы безопасности Украины - на 65 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон подписал глава парламента Андрей Парубий.

Так, 6 ноября Рада одобрила данный закон за основу и в целом в первом чтении, за него проголосовали 242 депутата ВР.

В пояснительной записке отмечалось, что документ подготовлен с целью обеспечения решения важных социальных вопросов и эффективного использования средств госбюджета путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов на 2018 год.

Добавим, ранее, 5 ноября Кабинет министров Украины внес данный законопроект в Раду.