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У Раді розглянуть звіт про виконання бюджету-2018

Новини » Фінанси    08.04.2019 - 13:50
У Раді розглянуть звіт про виконання бюджету-2018
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті розпочали опрацювання звіту Кабміну, а Рахункова палата готує свій висновок

Комітет Верховної ради з питань бюджету розпочав опрацювання звіту Кабінету міністрів про виконання державного бюджету за 2018 рік. Про це повідомив глава комітету Андрій Павелко під час погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, звіт було подано до ВР у кінці березня.

"Відповідно до законодавчих вимог Кабінету міністрів, у кінці березня подано до Верховної ради звіт про виконання закону про державний бюджет за 2018 рік. На даний час у комітеті розпочато опрацювання цього звіту, а Рахункова палата готує свій висновок", - повідомив Павелко.

Так, 1 квітня на сайті парламенту було оприлюднено проект постанови про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2018 рік".

Нагадаємо, Кабмін на своєму на засіданні 27 березня ухвалив звіт про виконання державного бюджету за 2018 рік. Так, на засіданні уряду було прийнято рішення схвалити і подати Верховній раді, президенту і Рахунковій палаті звіт про виконання бюджету-2018 з доходами 928 млрд гривень, витратами 980,8 млрд гривень, обсягом повернення кредитів - майже 6,8 млрд гривень, обсягом надання кредитів - 8,3 млрд гривень і дефіцитом у 59,3 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, в минулому році президент Петро Порошенко підписав законопроект №9369 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік". Зокрема, закон передбачає збільшення витрат на виплату пенсій на 10 777,6 млн гривень (за загальним і спеціальним фондом).

Додамо, у вересні 2018-го прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що бюджет-2018 буде виконаний по доходах і видатках.

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Теми: Держбюджет-2018
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