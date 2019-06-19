В Раде рассмотрят назначение Пристайко главой МИД в среду

Фото: Светлана Залищук (УНИАН)

Рассмотрение вопроса произойдет в случае наличия кворума комитета

Комитет Верховной рады по иностранным делам на очередном заседании в среду, 19 июня, рассмотрит представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета по иностранным делам Светлана Залищук.

При этом она пояснила, что рассмотрение вопроса произойдет в случае наличия кворума комитета.

"Вопрос по Вадиму Пристайко стоит в повестке дня на сегодня. Он будет рассматриваться, если будет кворум комитета", - рассказала Залищук.

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский внес в Раду представление об увольнении двух министров и главы СБУ. В частности, президент просил парламент уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Однако парламентарии на своем заседании не поддержали отставку ни одного из них.