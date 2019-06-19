ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассмотрят назначение Пристайко главой МИД в среду

Новости » Политика    19.06.2019 - 13:01
В Раде рассмотрят назначение Пристайко главой МИД в среду
Фото: Светлана Залищук (УНИАН)

Рассмотрение вопроса произойдет в случае наличия кворума комитета

Комитет Верховной рады по иностранным делам на очередном заседании в среду, 19 июня, рассмотрит представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета по иностранным делам Светлана Залищук.

При этом она пояснила, что рассмотрение вопроса произойдет в случае наличия кворума комитета.

"Вопрос по Вадиму Пристайко стоит в повестке дня на сегодня. Он будет рассматриваться, если будет кворум комитета", - рассказала Залищук.

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский внес в Раду представление об увольнении двух министров и главы СБУ. В частности, президент просил парламент уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Однако парламентарии на своем заседании не поддержали отставку ни одного из них.

Рада во вторник рассмотрела более 10% правок в избирательный кодекс У президента призвали Раду принять два закона о рынке электроэнергии
Новости Украины МИД УкраиныВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь