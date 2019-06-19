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У Раді розглянуть призначення Пристайка главою МЗС у середу

Новини » Політика    19.06.2019 - 13:01
У Раді розглянуть призначення Пристайка главою МЗС у середу
Фото: Світлана Заліщук (УНІАН)

Розгляд питання відбудеться у випадку наявності кворуму комітету

Комітет Верховної ради у закордонних справах на черговому засіданні в середу, 19 червня, розгляне подання президента України Володимира Зеленського про призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції  комітету у закордонних справах Світлана Заліщук.

При цьому вона пояснила, що розгляд питання відбудеться у випадку наявності кворуму комітету.

"Питання щодо Вадима Пристайка стоїть у порядку денному на сьогодні. Воно буде розглядатись, якщо буде наявний кворум комітету", - розповіла Заліщук.

Нагадаємо, 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради подання на призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ.

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський вніс у Раду подання про звільнення двох міністрів і глави СБУ. Зокрема, президент просив парламент звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Однак парламентарі на своєму засіданні не підтримали відставку жодного з них.

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