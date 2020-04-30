Кабмин предлагает ВР изменения в госбюджет-2020 по кредитам

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроектом предлагается изменение в статью 6 закона о госбюджете

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №3419 "О внесении изменения в статью 6 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Проектом предлагается изменение в закон о бюджете-2020 в части предоставления государственных гарантий по решению Кабинета министров Украины в обеспечение частичного (до 80%) выполнения обязательств пула (портфеля) субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед кредитором. За предоставление государственных гарантий на портфельной основе кредиторы, в обеспечение обязательств перед которыми предоставляются такие гарантии, должны вносить плату в госбюджет Украины в размере, определенном правительством.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что инструмент портфельных гарантий является надежным, вследствие чего вероятность наступления гарантийных случаев и расходов госбюджета будет минимальной.

"Доходы бюджета увеличатся на сумму внесенной платы за гарантию. Предусматривается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах предельного объема предоставления государственных гарантий, который не может превышать 3 процентов плановых доходов общего фонда государственного бюджета", - указано в записке.

Напомним, ранее Кабинет министров на своем заседании поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Как писало РБК-Украина, украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса.