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У Раді розглянуть виборчий кодекс після ранкового засідання у середу

Новини » Вибори 2019    28.05.2019 - 16:08
У Раді розглянуть виборчий кодекс після ранкового засідання у середу
Фото: Леонід Ємець (Віталій Носач/РБК-Україна)

На останніх засіданнях комітету не було кворуму

У правовому комітеті Верховної ради очікують, що в середу вдасться зібрати кворум для розгляду нового виборчого кодексу за відкритими списками перед позачерговими виборами до ВР. Про це у коментарі РБК-Україна заявив заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

За його словами, на останніх засіданнях комітету не вдавалось зібрати кворум. Нардеп сподівається, що цієї середи на засіданні будуть присутні 16 членів комітету.

"Засідання комітету має відбутись у середу о 14:15. На це засідання, я сподіваюсь, що прийде необхідна кількість для кворуму. Бо у нас є доручення від голови парламенту провести це засідання і розглянути саме виборчий кодекс, щоб парламент міг приступити до роботи з ним у сесійній залі", - повідомив Ємець.

Нагадаємо, сьогодні спікер ВР Андрій Парубій заявив, що після рішення комітету парламенту з питань правової політики новий виборчий кодекс буде невідкладно винесено на розгляд нардепів.

Так, глава парламенту закликав комітет зібратися сьогодні, 28 травня, для розгляду кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава підкомітету комітету з питань правової політики і правосуддя Руслан Сидорович заявив про готовність виборчого кодексу до розгляду в сесійній залі парламенту.

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