В Раде рассказали, зачем в Украине необходимо обязательное экострахование

Актуальность развития экологического страхования в Украине обусловлена обязательствами Украины в соответствии с соглашением об Ассоциации с ЕС и реально существующими проблемами. В Украине до сих пор высока доля потенциально опасных производств в общей структуре производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Елены Криворучкиной, одного из авторов законопроекта об экологическом страховании и гарантиях возмещения вреда, причиненного в результате деятельности, представляющей повышенную экологическую опасность (№ 6018-2 ).

По ее словам, количество техногенных аварий и экологических катастроф постоянно растет по годам, а учитывая критическую степень износа оборудования на большинстве отечественных промышленных предприятий, прогнозы неутешительны.

"В соответствии с наработками рабочей группы экокомитета, законопроект должен установить единые условия и порядок организации экологического страхования в Украине именно в обязательной форме. Сейчас в нашей стране отсутствует закон об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйствования. Вместо этого во многих странах мира такая практика существует. И зарубежный опыт доказывает, что внедрение подобного страхования обеспечивает эффективную защиту окружающей среды реальными средствами и стимулирует компании более основательно оценивать возможные риски своего негативного влияния на окружающую среду", - рассказала Елена Криворучкина.

Эксперт считает, что именно экологическое страхование позволит объединить ресурсы рисковых секторов экономики для компенсации возможных убытков, вызванных аварийными загрязнениями окружающей среды. При этом экологические риски должны устанавливаться не централизованно по отрасли, а индивидуально по страхователю.