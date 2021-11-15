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В Раді розповіли, навіщо в Україні необхідне обов'язкове екострахування

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 16:01
В Раді розповіли, навіщо в Україні необхідне обов'язкове екострахування Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Актуальність розвитку екологічного страхування в Україні зумовлена зобов`язаннями України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, і реально існуючими проблемами. В Україні досі високою є частка потенційно небезпечних виробництв у загальній структурі виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Верховної ради Олени Криворучкіної, одного з авторів законопроекту про екологічне страхування та гарантії відшкодування шкоди, завданої внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку (№6018-2).

За її словами, кількість техногенних аварій та екологічних катастроф невпинно зростає з роками, а враховуючи критичний ступінь зносу устаткування на більшості вітчизняних промислових підприємств, прогнози невтішні.

"Відповідно до напрацювань робочої групи екокомітету, законопроект має встановити єдині умови та порядок організації екологічного страхування в Україні саме в обов’язковій формі. Наразі у нашій країні відсутній закон про обов’язкове страхування відповідальності за шкоду довкіллю, завдану суб’єктом господарювання. Натомість, у багатьох країнах світу така практика існує. І зарубіжний досвід доводить, що впровадження подібного страхування забезпечує ефективний захист навколишнього середовища реальними засобами та стимулює компанії більш ґрунтовно оцінювати можливі ризики свого негативного впливу на довкілля", - розповіла Олена Криворучкіна.

Експерт вважає, що саме екологічне страхування дозволить об`єднати ресурси ризикових секторів економіки для компенсації можливих збитків, зумовлених аварійними забрудненням довкілля. При цьому, екологічні ризики повинні встановлюватися не централізовано по галузі, а індивідуально по страхувальнику.

Нагадаємо, законопроект є альтернативним до проекту закону України "Про екологічне страхування" (№6018), розробленого Кабміном на виконання указу президента. Останнім було введено в дію рішення РНБО "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації".

У документі одним з ключових завдань визначено розроблення та внесення на розгляд Верховної ради України проекту закону щодо екологічного страхування.

Серед авторів законопроекту № 6018: депутати Верховної ради ІХ скликання - Олена Криворучкіна та Юрій Корявченков.

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