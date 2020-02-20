В Раде рассказали о вероятности сокращения врачей с началом медреформы

С начала медицинской реформы в Украине врачей не будут сокращать. Об этом заявил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп рассказал о введении пакета медицинских гарантий в рамках реформы.

"Это введение пакета медицинских гарантий по диагностическим услугам и по госпитальным услугам. По некоторым. Это будет пакет из 27 услуг. Это первый этап. После того просчитанные услуги будут постепенно добавляться. Но в то время, пока не все перешло на услуги, остается финансирование по старой схеме расходов на содержание и зарплаты. А где-то 10-40% - это уже возможность больницы заработать. Больница сможет заработать не 100% бюджета, а 110. Инфекционные, туберкулезные, психиатрические больницы никто не закрывает. Людей никто не давал команду сокращать", - заявил Радуцкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля соберет совещание экспертов для анализа вопросов медицинской реформы.

Как писало РБК-Украина ранее, с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.

Добавим также, для анализа медицинской реформы у президента Украины формируют коллегию врачей.