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Зеленский завтра соберет совещание экспертов для анализа вопросов медреформы

Новости » Политика     20.02.2020 - 13:48
Зеленский завтра соберет совещание экспертов для анализа вопросов медреформы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

1 апреля стартует второй этап медреформы

Президент Украины Владимир Зеленский завтра,21 февраля, соберет совещание экспертов для анализа вопросов медицинской реформы. Об этом заявил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что с 1 апреля стартует второй этап медреформы.

"Это новость. Действительно собирает. Насколько я понимаю, первое заседание будет завтра. Президент хочет со всех сторон проверить, чтобы не нанести вред стране. Время есть, чтобы даже если есть какие-то просчеты, то еще есть время до 1 апреля их исправить", - заявил Радуцкий.

Отметим, с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.

Ранее сообщалось, что для анализа медицинской реформы у президента Украины формируют коллегию врачей.

Ранее правительство утвердило план развития экстренной медицины в Украине. Согласно им, в течение 2020 года планируется оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины.

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