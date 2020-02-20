ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассказали о вероятности сокращения врачей с началом медреформы

Новости » Политика     20.02.2020 - 14:13
В Раде рассказали о вероятности сокращения врачей с началом медреформы
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете сообщили о введении пакета медицинских гарантий в рамках реформы

С начала медицинской реформы в Украине врачей не будут сокращать. Об этом заявил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп рассказал о введении пакета медицинских гарантий в рамках реформы.

"Это введение пакета медицинских гарантий по диагностическим услугам и по госпитальным услугам. По некоторым. Это будет пакет из 27 услуг. Это первый этап. После того просчитанные услуги будут постепенно добавляться. Но в то время, пока не все перешло на услуги, остается финансирование по старой схеме расходов на содержание и зарплаты. А где-то 10-40% - это уже возможность больницы заработать. Больница сможет заработать не 100% бюджета, а 110. Инфекционные, туберкулезные, психиатрические больницы никто не закрывает. Людей никто не давал команду сокращать", - заявил Радуцкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля соберет совещание экспертов для анализа вопросов медицинской реформы.

Как писало РБК-Украина ранее, с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.

Добавим также, для анализа медицинской реформы у президента Украины формируют коллегию врачей.

Раде рекомендуют предусмотреть госпомощь ребенку на будущее В Раде не исключают созыв внеочередного заседания из-за закона о рынке земли
Новости Украины реформыВерховная РадаврачиСокращение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь