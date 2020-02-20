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У Раді розповіли про ймовірність скорочення лікарів з початком медреформи

Новини » Політика     20.02.2020 - 14:13
У Раді розповіли про ймовірність скорочення лікарів з початком медреформи
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті поінформували про введення пакету медичних гарантій у рамках реформи

З початку медичної реформи в Україні лікарів не будуть скорочувати. Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп розповів про введення пакету медичних гарантій у рамках реформи.

"Це введення пакету медичних гарантій по діагностичним послугам і по госпітальним послугам. По деяким. Це буде пакет з 27 послуг. Це перший етап. Після того прораховані послуги будуть поступово додаватись. Але на той час, доки не все перейшло на послуги, залишається фінансування за старою схемою видатків на утримання та зарплати. А десь 10-40% - це вже можливість лікарні заробити. Лікарня зможе заробити не 100% бюджету, а 110. Інфекційні, туберкульозні, психіатричні лікарні ніхто не закриває. Людей ніхто не давав команду скорочувати", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 лютого збере нараду експертів для аналізу питань медичної реформи.

Як писало РБК-Україна раніше, з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Фінансування послуг буде здійснюватися через Національну службу здоров'я України.

Додамо також, для аналізу медичної реформи у президента України формують колегію лікарів.

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