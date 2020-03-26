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У Раді розповіли про ймовірність розгляду закону про онлайн-голосування ВР

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 12:07
У Раді розповіли про ймовірність розгляду закону про онлайн-голосування ВР
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект Стефанчука ще не пройшов опрацювання у комітеті 

Законопроект про дистанційні голосування Верховної ради можуть не розглянути на позачерговому засіданні парламенту. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков за підсумками наради голів фракцій та уряду 26 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера, депутати досі обговорюють, яким чином можливо реалізувати дистанційну роботу парламенту на час дії карантину та надзвичайної ситуації.

"Ця позиція достатньо дискусійна. Єдиного розуміння, чи буде він (закон, - ред.) внесений у такому варіанті, або, можливо, в альтернативному на розгляд Верховної ради на позачерговому засіданні, поки що немає", - заявив Разумков.

Так, законопроект першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука про дистанційну роботу Ради ще не пройшов опрацювання у профільному комітеті.

"Такий закон зареєстрований. Наскільки мені відомо, він ще не проходив комітет", - підкреслив глава Ради.

Нагадаємо, 23 березня у парламенті з'явився текст законопроекту №3250 "Про підстави і порядок проведення пленарних засідань парламенту і засідань комітетів ВР у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".

Як писало РБК-Україна, 20 березня перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект №3250, який передбачає проведення засідань парламенту в режимі відеоконференції.

Також у "Слузі народу" повідомляли, що планують провести симулятивне засідання депутатів, щоб дізнатися на практиці, чи зможе парламент працювати в дистанційному режимі під час карантину.

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