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В Раде рассказали, как в Украине будут повышать прозрачность оборонных закупок

Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, как в Украине будут повышать прозрачность оборонных закупок. Будет происходить их постепенное рассекречивание.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Лучшим инструментом повышения прозрачности оборонных закупок является их постепенное рассекречивание - уменьшение перечня товаров и услуг, закупки которых будут проводиться с соблюдением требований о сохранении государственной тайны. Большинство из них будут закупаться на открытой конкурсной основе", - сказал депутат.

По его словам, предусмотрено и обнародование ежеквартальной отчетности о проведении закупок государственными заказчиками. Неконкурентные закрытые закупки должны остаться только как исключение.

Завитневич подчеркнул, что государство имеет ряд инструментов и органов по контролю за публичными и оборонительными закупками.

Нардеп добавил, что открытые оборонные закупки в системе "Прозорро" смогут видеть все граждане, в том числе мониторинговые общественные организации. Закрытые закупки будут под пристальным контролем, в том числе комитета по вопросам нацбезопасности.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Вопрос рассматривался в закрытом режиме.

Как писало РБК-Украина, ранее предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", заявили о готовности в два раза увеличить производство необходимой для украинской армии продукции на фоне взимания Россией войск к границе Украины.

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