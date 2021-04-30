В Раде рассказали, как в Украине будут повышать прозрачность оборонных закупок

Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, как в Украине будут повышать прозрачность оборонных закупок . Будет происходить их постепенное рассекречивание.

"Лучшим инструментом повышения прозрачности оборонных закупок является их постепенное рассекречивание - уменьшение перечня товаров и услуг, закупки которых будут проводиться с соблюдением требований о сохранении государственной тайны. Большинство из них будут закупаться на открытой конкурсной основе", - сказал депутат.

По его словам, предусмотрено и обнародование ежеквартальной отчетности о проведении закупок государственными заказчиками. Неконкурентные закрытые закупки должны остаться только как исключение.

Завитневич подчеркнул, что государство имеет ряд инструментов и органов по контролю за публичными и оборонительными закупками.

Нардеп добавил, что открытые оборонные закупки в системе "Прозорро" смогут видеть все граждане, в том числе мониторинговые общественные организации. Закрытые закупки будут под пристальным контролем, в том числе комитета по вопросам нацбезопасности.