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У Раді розповіли, як в Україні підвищуватимуть прозорість оборонних закупівель

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 12:42
У Раді розповіли, як в Україні підвищуватимуть прозорість оборонних закупівель Фото: народний депутат Олександр Завітневич (facebook.com)
Автор: Юлія Струк

Голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, як в Україні будуть підвищувати прозорість оборонних закупівель. Відбуватиметься їх поступове розсекречення.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Найкращим інструментом підвищення прозорості оборонних закупівель є їхнє поступове розсекречення - зменшення переліку товарів та послуг, закупівлі яких проводитимуться з дотриманням вимог про збереження державної таємниці. Більшість із них будуть закуповуватись на відкритій конкурсній основі", - сказав депутат.

За його словами, передбачене й оприлюднення щоквартальної звітності про проведення закупівель державними замовниками. Неконкурентні закриті закупівлі мають залишитися тільки як виняток.

Завітневич підкреслив, що держава має низку інструментів та органів контролю над публічними і оборонними закупівлями.

Нардеп додав, що відкриті оборонні закупівлі в системі "Прозорро" зможуть бачити всі громадяни, в тому числі моніторингові громадські організації. Закриті закупівлі будуть під пильним контролем, в тому числі комітету з питань нацбезпеки.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання розглядалося у закритому режимі.

Як писало РБК-Україна, раніше підприємства, що входять до складу "Укроборонпрому", заявили про готовність у два рази збільшити виробництво необхідної для української армії продукції на тлі стягування Росією військ до кордону України.

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