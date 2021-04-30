У Раді розповіли, як в Україні підвищуватимуть прозорість оборонних закупівель

Голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, як в Україні будуть підвищувати прозорість оборонних закупівель . Відбуватиметься їх поступове розсекречення.

"Найкращим інструментом підвищення прозорості оборонних закупівель є їхнє поступове розсекречення - зменшення переліку товарів та послуг, закупівлі яких проводитимуться з дотриманням вимог про збереження державної таємниці. Більшість із них будуть закуповуватись на відкритій конкурсній основі", - сказав депутат.

За його словами, передбачене й оприлюднення щоквартальної звітності про проведення закупівель державними замовниками. Неконкурентні закриті закупівлі мають залишитися тільки як виняток.

Завітневич підкреслив, що держава має низку інструментів та органів контролю над публічними і оборонними закупівлями.

Нардеп додав, що відкриті оборонні закупівлі в системі "Прозорро" зможуть бачити всі громадяни, в тому числі моніторингові громадські організації. Закриті закупівлі будуть під пильним контролем, в тому числі комітету з питань нацбезпеки.