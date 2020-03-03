В Раде рассказали о состоянии первого заразившегося коронавирусом в Украине

Фото: Михаил Радуцкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Больной 29 февраля возвращался в Черновцы из Италии через Румынию

Украинец, у которого зафиксировали первый случай коронавируса в стране, находится в инфекционном отделении в Черновцах. Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, больной 29 февраля возвращался в Черновцы из Италии через Румынию

"В Румынии он сел в машину и возвращался домой в Украину. На границе он был остановлен санитарным контролем. У него была повышенная температура и сухой кашель", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что больной сразу был направлен в домашнюю изоляцию под наблюдением семейного врача. После того, как 1 марта его состояние ухудшилось, его госпитализировали в инфекционное отделение.

"Там ему сделали тесты на грипп, которые были отрицательными. Затем провели тест на коронавирус в референс-лаборатории в Киеве, который показал положительный результат", - отметил депутат.

По его словам, состояние больного удовлетворительное, каких-либо осложнений пока не наблюдается.



В комментарии РБК-Украина Радуцкий сказал, что жена, с которой контактировал больной, также помещена в амбулаторное отделение.

Напомним, информацию о первом заражении коронавирусом в Украине подтвердил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Также в Брюсселе приняли решение создать группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.