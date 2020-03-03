У Раді розповіли про стан першого зараженого коронавірусом в Україні

Фото: Михайло Радуцький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Хворий 29 лютого повертався до Чернівців з Італії через Румунію

Українець, у якого зафіксували перший випадок коронавірусу в країні, знаходиться в інфекційному відділенні в Чернівцях. Про це розповів глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, хворий 29 лютого повертався до Чернівців з Італії через Румунію

"У Румунії він сів у машину та повертався додому в Україну. На кордоні він був зупинений санітарним контролем. У нього була підвищена температура і сухий кашель", - сказав Радуцький.

Він додав, що хворий відразу був направлений у домашню ізоляцію під наглядом сімейного лікаря. Після того, як 1 березня його стан погіршився, його госпіталізували в інфекційне відділення.

"Там йому зробили тести на грип, які були негативними. Потім провели тест на коронавірус у референс-лабораторії у Києві, який показав позитивний результат", - зазначив депутат.

За його словами, стан хворого задовільний, будь-яких ускладнень поки не спостерігається.

У коментарі РБК-Україна Радуцький сказав, що дружина, з якою контактував хворий, також поміщена в амбулаторне відділення.

Нагадаємо, інформацію про перше зараження коронавірусом в Україні підтвердив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого. Також у Брюсселі ухвалили рішення створити групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.