В Раде рассказали, сколько получит бюджет от легализации азартных игр

Налогообложения игорного бизнеса будет регулироваться отдельным законопроектом
Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год. Также наполнение бюджета планируется за счет налогообложения игорного бизнеса.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".
По словам Гетманцева, налогообложения игорного бизнеса будет регулироваться отдельным законопроектом, над которым сейчас работает профильный комитет. Поэтому оценить финансовый эффект от легализации в профильном комитете пока затрудняются.
Напомним, Верховная рада на прошлой неделе начала рассматривать во втором чтении законопроект о легализации азартных игр - казино, игровых автоматов и букмекерских ставок.
Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило рекомендации к закону об игорном бизнесе.
Ранее в НАПК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.
Автор: Уляна Безпалько