В Раде объяснили, почему затянулось принятие закона об игорном бизнесе

Фото: Рада (РБК-Украина)

В парламенте хватит голосов, чтобы принять закон в целом

Верховная рада на прошлой неделе начала рассматривать во втором чтении

законопроект о легализации азартных игр - казино, игровых автоматов и букмекерских ставок. После того, как в середине января депутаты поддержали проект за основу, к нему поступило почти 3,5 тысяч поправок.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".

По регламенту, каждую из этих поправок народные депутаты могут ставить на

подтверждение. Причем любой депутат, а не только автор поправки. За счет этого

рассмотрение документа в зале растянулось на недели.

"Сейчас оппозиция использует этот пробел в регламенте. Если поправку ставят на

подтверждение, ее должны проголосовать минимум 226 депутатов, чтобы она была учтена в редакции ко второму чтению. Таким образом мы уже рассмотрели 300 поправок, осталось полторы тысячи", - пояснила РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, с одной стороны, это банальное затягивание. А с другой стороны, они еще и пытаются изменить редакцию закона и разбалансировать документ.

"Таким образом уже несколько поправок, одобренных комитетом, во время подтверждения не набрали необходимого количества голосов в зале", - отметила Кравчук.

В парламенте хватит голосов, чтобы принять закон в целом, уверена она.

Но все упирается в поправки и время. У депутатов осталась одна пленарная неделя, прежде, чем они уйдут на летние каникулы.

В "Слуге народа" надеются, что им удастся убедить оппозицию не блокировать закон об игорном бизнесе и завершить его рассмотрение на следующей неделе. В

противном случае - парламенту наверняка придется собираться на внеочередные

заседания, чтобы голосовать за другие вопросы.

Например, об изменениях в Избирательный кодекс и новых границах районов, которые нужно рассмотреть до начала кампании к местным выборам.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило рекомендации к закону об игорном бизнесе.

Ранее в НАПК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.

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Автор: Уляна Безпалько