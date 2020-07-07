В Раде объяснили, почему затянулось принятие закона об игорном бизнесе

В парламенте хватит голосов, чтобы принять закон в целом
Верховная рада на прошлой неделе начала рассматривать во втором чтении
законопроект о легализации азартных игр - казино, игровых автоматов и букмекерских ставок. После того, как в середине января депутаты поддержали проект за основу, к нему поступило почти 3,5 тысяч поправок.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".
По регламенту, каждую из этих поправок народные депутаты могут ставить на
подтверждение. Причем любой депутат, а не только автор поправки. За счет этого
рассмотрение документа в зале растянулось на недели.
"Сейчас оппозиция использует этот пробел в регламенте. Если поправку ставят на
подтверждение, ее должны проголосовать минимум 226 депутатов, чтобы она была учтена в редакции ко второму чтению. Таким образом мы уже рассмотрели 300 поправок, осталось полторы тысячи", - пояснила РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, с одной стороны, это банальное затягивание. А с другой стороны, они еще и пытаются изменить редакцию закона и разбалансировать документ.
"Таким образом уже несколько поправок, одобренных комитетом, во время подтверждения не набрали необходимого количества голосов в зале", - отметила Кравчук.
В парламенте хватит голосов, чтобы принять закон в целом, уверена она.
Но все упирается в поправки и время. У депутатов осталась одна пленарная неделя, прежде, чем они уйдут на летние каникулы.
В "Слуге народа" надеются, что им удастся убедить оппозицию не блокировать закон об игорном бизнесе и завершить его рассмотрение на следующей неделе. В
противном случае - парламенту наверняка придется собираться на внеочередные
заседания, чтобы голосовать за другие вопросы.
Например, об изменениях в Избирательный кодекс и новых границах районов, которые нужно рассмотреть до начала кампании к местным выборам.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило рекомендации к закону об игорном бизнесе.
Ранее в НАПК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.
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Автор: Уляна Безпалько