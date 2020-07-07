У Раді розповіли, скільки отримає бюджет від легалізації азартних ігор

Голова Комітету Верховної ради України з питань фінансів Гетманцев Данило заявив, що легалізація азартних ігор принесе державі приблизно 4,5 млрд гривень в рік. Також наповнення бюджету планується за рахунок оподаткування грального бізнесу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Азарт в законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".

За словами Гетьманцева, оподаткування грального бізнесу буде регулюватися окремим законопроектом, над якими зараз працює профільний комітет. Тому оцінити фінансовий ефект від легалізації в профільному комітеті поки утрудняються.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада почала розглядати у другому читанні законопроект про легалізацію азартних ігор - казино, ігрових автоматів та букмекерських ставок.

Крім того, Національне агентство по запобіганню корупції надало рекомендації до закону про гральний бізнес.

Раніше в НАПК попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.