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У Раді розповіли, у скільки може обійтися проведення референдуму

Новини » Політика     15.06.2020 - 14:29
У Раді розповіли, у скільки може обійтися проведення референдуму
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законі президента пропонують встановити чітке обмеження на суму проведення

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що у середньому вартість проведення одного референдуму становить 2 млрд гривень. Однак у законі президента Володимира Зеленського передбачене обмеження на суму проведення.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає РБК-Україна.

"У середньому вартість проведення одного референдуму, за оцінками різних спеціалістів, 2 млрд гривень... Ми пропонуємо в нашій редакції законопроекту, щоб цей фонд обмежувався 20 тисячами мінімальних заробітних плат, щоб не роздувати всі ці речі", - заявив Стефанчук.

Зазначимо, вартість проведення референдуму таким чином обмежили до 94,46 млн гривень.

Голова ВР Дмитро Разумков своєю чергою наголосив, що Рада цього тижня розглядатиме всі три внесені законопроекти про проведення референдуму в Україні.

Нагадаємо, Разумков заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського про референдум ВР почне розглядати в четвер.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що Верховна рада розраховує прийняти закон в цілому восени.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України референдумВерховна РадаРуслан Стефанчук
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