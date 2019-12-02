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У Раді розповіли, коли розглянуть законопроект про ДБР

Новини » Політика     02.12.2019 - 11:26
У Раді розповіли, коли розглянуть законопроект про ДБР
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Законопроект про ДБР перший в порядку денному засідання 3 грудня

Верховна рада України розгляне законопроект про внесення поправок до закону про Державне бюро розслідувань у вівторок, 3 грудня, і це питання буде першим у порядку денному. Про це на засіданні погоджувальної ради заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Разумков попросив нардепів не затягувати розгляд законопроекту про ДБР.

"Ми розглянемо цей законопроект завтра першим, у вівторок. Я прошу народних депутатів ... не затягувати процес розгляду законопроектів. Є важливі правки, проте далеко не всі з них настільки важливі, щоб займати день-два-три на розгляд", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради підтримав нову редакцію поправки про переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували справи Майдану в ГПУ. Мова йде про розслідування подій в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

У середині листопада парламент підтримав поправку до законопроекту про перезапуск Держбюро розслідувань (№ 2116), яка передбачає звільнення керівництва. Згідно цієї правці, повноваження директора, першого заступника і заступника директора ДБР припиняються достроково у разі прийняття закону і набуття законної сили.

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Новини України Верховна РадаДБРДмитро Разумков
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