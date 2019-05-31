В Раде рассказали, когда рассмотрят законопроект Зеленского об импичменте

Законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте президента будет рассматриваться в сессионном зале только после того, как выйдет время для подачи альтернативных законопроектов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп Александр Черненко.

По его словам, депутаты не смогут рассмотреть законопроект Зеленского, пока не будет решения профильного комитета.

"Законопроекту об импичменте (представленному президентом, - ред.) еще предстоит пройти комитет. Я не знаю, неотложный он внес или нет. В любом случае, этот законопроект идет после того, как закончится время на подачу альтернативных законопроектов. После этого будет собран комитет, который рассмотрит и вынесет решение. Это определенная процедура, которую нельзя нарушать", - заявил Черненко.

Кроме того, депутат не исключил, что перед президентским законопроектом Рада решит начать рассмотрение поправок к новому избирательному кодексу.

"Мы должны рассматривать законопроект о временных следственных комиссиях, где также есть положение об импичменте. После ВСК будет избирательный кодекс, из того, что я знаю", - добавил парламентарий.

Следует отметить, что профильный комитет парламента соберется на очередное заседание только в следующую пленарную среду.

Напомним, на сайте ВР в среду, 29 мая 2019 года, был обнародован текст законопроекта об импичменте президента, который был внесен Владимиром Зеленским.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 мая представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте.

Кроме того, ранее заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко сообщил о внесении альтернативного законопроекта об импичменте. Законопроект был зарегистрирован в парламенте 29 мая.