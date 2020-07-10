В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о судебной реформе

Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.

Об этом заявил глава комитета Андрей Костин ("Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина "Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу".

Судебную реформу могут принять за основу до 17 июля, сказал он.

"Мы двигаемся в этом направлении", - заявил он РБК-Украина.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

До этого глава комитета по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин рассказал, что проблему с двумя Верховными судами в Украине можно решить путем присоединения одного к другому.

РБК-Украина писало, что КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского, в частности, неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.