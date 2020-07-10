У Раді розповіли, коли розглянуть закон про судову реформу

Комітет Ради з питань правової політики вже розглянув законопроект про судову реформу і включив до порядку денного. Закон розглянуть до кінця сесії.

Про це заявив голова комітету Андрій Костін ("Слуга народу"), йдеться в матеріалі РБК-Україна "Друга спроба: як у Зеленського змінюють судову реформу".

Судову реформу можуть прийняти за основу до 17 липня, сказав він.

"Ми рухаємося в цьому напрямку", - заявив він РБК-Україна.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував Верховній раді змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Основному закону.

До цього голова комітету з питань правової політики, нардеп Андрій Костін розповів, що проблему з двома Верховними судами в Україні можна вирішити шляхом приєднання одного до іншого.

РБК-Україна писало, що КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського, зокрема, неконституційним визнано, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100.