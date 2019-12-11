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У Раді розповіли, що розглянуть у сесійний четвер

Новини » Політика     11.12.2019 - 17:10
У Раді розповіли, що розглянуть у сесійний четвер
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Питання грального бізнесу парламент розглядати не буде

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що Верховна рада України розгляне у сесійний четвер, 12 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, діючий закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на засіданні 12 грудня.

Окрім того, буде прийнято постанову про роботу Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на активістів.

"У нас завтра дуже насичений порядок денний. Ми дійшли вже згоди між фракціями щодо ТСК з питань нападів на активістів - по справі Катерини Гандзюк. Я думаю, що завтра ми в залі це проголосуємо і почнеться процес роботи цієї ТСК", - заявив Корнієнко.

Він також наголосив, що Рада завтра не розглядатиме питання грального бізнесу.

"Багато поточних законопроектів. Буде законопроект по освіті №2299. Це по низці змін до вищої освіти. Буде розглядатись кілька проектів у других читаннях. Це така гарна спортивна програма", - додав нардеп.

Нагадаємо, 5 грудня народні депутати підтримали проведення пленарного засідання Верховної ради України на наступному тижні в четвер, 12 грудня. За таке рішення проголосували 229 нардепів.

Як писало РБК-Україна, до цього спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що Рада може призначити кілька додаткових пленарних засідань, однак за проведення додаткових пленарних засідань повинні проголосувати народні депутати.

Додамо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, у грудні в Верховній раді планують щодня продовжувати роботу до закінчення всіх питань порядку денного.

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