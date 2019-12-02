В декабре нардепы могут увеличить количество пленарных заседаний Рады

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

За проведение дополнительных пленарных заседаний должны проголосовать нардепы

На следующей неделе в Верховной раде может добавиться несколько дополнительных пленарных заседаний. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

За проведение дополнительных пленарных заседаний должны проголосовать нардепы.

"Сегодня на согласительном совете отмечал Руслан Стефанчук то, что возможно если будет воля депутатов, на следующей неделе - она будет комбинированной. То есть, она будет сочетать в себе и заседания комитетов, и будут выделены некоторые дни под заседание Верховной рады", - заявил Разумков.

Спикер подчеркнул, что решение о назначении пленарных заседаний в неделю комитетов должен поддержать также регламентный комитет парламента.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент с февраля начнет работать по плану законопроектных работ.

Как писало РБК-Украина, в ноябре пленарные заседания ВР пропустила почти треть народных депутатов. Так, в прошлом месяце на всех семи пленарных заседаниях присутствовали 299 депутатов или 70% от состава Рады.