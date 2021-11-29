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В Раде рассказали, когда рассмотрят отставку главы Фонда госимущества

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада рассмотрит отставку главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрия Сенниченко на следующей пленарной неделе. Она пройдет с 14 по 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

По его словам, на текущей пленарной неделе Верховная рада должна рассмотреть бюджет на 2022 год и законопроект 5600. Поэтому кадровые вопросы обсуждать не планируется.

"Но на следующей пленарной неделе мы обязательно будет рассматривать (кадровые вопросы - ред.)", - сказал Арахамия.

Он добавил, что большинство членов фракции "Слуга народа" поддержат отставку Сенниченко.

Напомним, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко подал в отставку со своего поста 18 ноября. Он занимал эту должность с сентября 2019 года.

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ФГИСлуга народаВерховная рада