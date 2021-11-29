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У Раді розповіли, коли розглянуть відставку голови Фонду держмайна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада розгляне відставку голови Фонду державного майна (ФДМ) Дмитра Сенніченка наступного пленарного тижня. Вона пройде з 14 по 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

За його словами, на поточному пленарному тижні Верховна рада повинна розглянути бюджет на 2022 рік і законопроєкт 5600. Тому кадрові питання обговорювати не планується.

"Але наступного пленарного тижня ми обов'язково розглядатимемо (кадрові питання - ред.)", - сказав Арахамія.

Він додав, що більшість членів фракції "Слуга народу" підтримають відставку Сенніченка.

Нагадавши, глава ФДМ Дмитро Сенніченко подав у відставку зі своєї посади 18 листопада. Він обіймав цю посаду з вересня 2019 року.

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