ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маркарова обещает, что проект госбюджета-2020 внесут в Раду вовремя

Новости » Политика    03.09.2019 - 00:10
Маркарова обещает, что проект госбюджета-2020 внесут в Раду вовремя
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Министр анонсирует, что Рада примет бюджет "достаточно рано"

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что проект государственного бюджета на 2020 год будет вовремя подан в парламент. Об этом она сказала в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По словам министра, в правительстве ожидают, что бюджет на следующий год будет принят Верховной радой достаточно рано.

"Бюджет будет подан вовремя. Я надеюсь, что принят также достаточно рано. Мы в этом году все-таки подадим уже на 2021 год и дальше трехлетнюю бюджетную декларацию. И через полгода мы покажем не только бюджет, а мы покажем, как стратегические реформы будут забюджетованы", - заявила Маркарова

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Президент назначил ответственными за представление государственного бюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Напомним, 5 августа Маркарова заявила, что работа Министерства финансов Украины над проектом Государственного бюджета на 2020 год находится на финальной стадии.

Новое правительство планирует завершить программу работы с МВФ Госбюджет в июне недовыполнен почти на 20%
Новости Украины Оксана МаркароваГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь