В Раде рассказали процедуру инаугурации Зеленского

В зале заседаний Верховной Рады не вносили существенных изменений в церемонию. Об этом заявил распорядитель инаугурации президента Петр Боднар в эфире "ТСН.Ранок".

Он сообщил, что суфлер для Зеленского не устанавливали, но саму трибуну усовершенствовали для удобства - было установлено специальное повышение.

"Звучат фанфары. Спикер объявляет - встречайте президента. Он заходит и идет прямо к трибуне, а затем занимает место за трибуной", - рассказал Боднар.

Отмечается, что сам процесс инаугурации уже провели дважды с дублерами, а накануне вечером - с главными действующими лицами. Все готово к моменту, когда в эти двери войдет новоизбранный президент. В сессионном зале должно уместиться около тысячи людей.

В частности, почетные гости будут сидеть в правой ложе, где установлены именные таблички. Жена и родители Зеленского будут сидеть возле первого президента независимой Украины - Леонида Кравчука.

Отметим, сегодня в 10 утра состоится инаугурация Владимира Зеленского. В администрации президента Соединенных Штатов опубликовали фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Всего в составе официальный делегации пять фамилий. Возглавит делегатов министр энергетики США Рик Перри. Также будет присутствовать сам Курт Волкер, кроме того - посол США в ЕС Гордон Сондланд.