У Раді розповіли процедуру інаугурації Зеленського

У залі засідань Верховної Ради не вносили суттєвих змін в церемонію. Про це заявив розпорядник інавгурації президента Петро Боднар в ефірі "ТСН.Ранок".

Він повідомив, що суфлер для Зеленського не встановлювали, але саму трибуну вдосконалили для зручності - було встановлено спеціальне підвищення.

"Звучать фанфари. Спікер оголошує - зустрічайте президента. Він заходить і йде прямо до трибуни, а потім займає місце за трибуною", - розповів Боднар.

Зазначається, що сам процес інавгурації вже провели двічі із дублерами, а напередодні ввечері - з головними дійовими особами. Усе готове до моменту, коли в ці двері увійде новообраний президент. У сесійній залі має вміститися десь тисяча людей.

Зокрема, почесні гості сидітимуть у правій ложі, де встановлені іменні таблички. Дружина і батьки Зеленського сидітимуть біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

Зазначимо, сьогодні об 10 ранку відбудеться інавгурація Володимира Зеленського. В адміністрації президента Сполучених Штатів опублікували прізвища учасників делегації, які приїдуть в Україну на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Всього у складі офіційний делегації п'ять прізвищ. Очолить делегатів міністр енергетики США Рік Перрі. Також буде присутній сам Курт Волкер, крім того - посол США в ЄС Гордон Сондланд.