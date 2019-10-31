ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді розповіли, коли приймуть закон про розвідку

Новини » Політика     31.10.2019 - 13:18
У Раді розповіли, коли приймуть закон про розвідку
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава фракції "СН" зазначив, що прийняття закону буде важким

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про розвідку буде прийнятий до Нового року. Про це він сказав журналістам у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прийняти закон буде важко.

"Умова дорожньої карти - це закон про розвідку. Закон про СБУ новий… я буду вважати перемогою, якщо ми зробимо це до нового року. Але це буде важко. Закон про розвідку точно буде до Нового року", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, у Верховній раді України створили міжфракційну робочу групу для підготовки законопроекту про реформування Служби безпеки України.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня президент Володимир Зеленський вимагав від ВР і нового уряду прийняти концепцію реформування СБУ, внести зміни в закон про СБУ, прийняти закон про охорону секретної інформації, а також активізувати заходи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні.

Додамо, влітку повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів щодо реформування різних сфер управління держави, зокрема щодо реформи Служби безпеки України.

Рада розблокувала підписання судової реформи Зеленського Рада зняла недоторканність з Дубневича
Новини України розвідкаВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся