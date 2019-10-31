У Раді розповіли, коли приймуть закон про розвідку

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава фракції "СН" зазначив, що прийняття закону буде важким

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про розвідку буде прийнятий до Нового року. Про це він сказав журналістам у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прийняти закон буде важко.

"Умова дорожньої карти - це закон про розвідку. Закон про СБУ новий… я буду вважати перемогою, якщо ми зробимо це до нового року. Але це буде важко. Закон про розвідку точно буде до Нового року", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, у Верховній раді України створили міжфракційну робочу групу для підготовки законопроекту про реформування Служби безпеки України.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня президент Володимир Зеленський вимагав від ВР і нового уряду прийняти концепцію реформування СБУ, внести зміни в закон про СБУ, прийняти закон про охорону секретної інформації, а також активізувати заходи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні.

Додамо, влітку повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів щодо реформування різних сфер управління держави, зокрема щодо реформи Служби безпеки України.