В Раде рассказали, когда примут закон о местном референдуме

Глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о местном референдуме выписан достаточно хорошо, но будут дискусии. Его могут принять во время шестой сессии работы парламента.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, говорится в материале "Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы" .

По его словам, часть депутатов считает, что пока не стоит передавать столько народовластия на места.

"Думаю, до принятия этого документа во втором чтении мы подойдем во время шестой сессии работы парламента", - предположил Корниенко.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил изданию, что в ближайшее время этот законопроект направят на оценку Венецианской комиссии.

"В течение текущей сессии надеемся получить вывод Венецианской комиссии, тогда у нас будет возможность проголосовать законопроект в первом чтении в сентябре - октябре и принять как закон в конце этого года", - сказал он.