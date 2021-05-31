У Раді розповіли, коли приймуть закон про місцевий референдум

Голова партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про місцевий референдум виписаний досить добре, але будуть дискусії. Його можуть прийняти під час шостої сесії роботи парламенту.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми" .

За його словами, частина депутатів вважає, що поки не варто передавати стільки народовладдя на місця.

"Думаю, до прийняття цього документа в другому читанні ми підійдемо під час шостої сесії роботи парламенту", - припустив Корнієнко.

Перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив виданню, що найближчим часом цей законопроект направлять на оцінку Венеціанської комісії.

"Протягом поточної сесії сподіваємося отримати висновок Венеціанської комісії, тоді у нас буде можливість проголосувати законопроект у першому читанні у вересні - жовтні і прийняти як закон в кінці цього року", - сказав він.