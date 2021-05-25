В Раде рассказали, когда представят финальный текст закона "О нацменьшинствах"

В Верховной раде анонсировали презентацию финального текста законопроекта "О национальных меньшинствах" . Она должна состояться 4 июня.

Указано, что комитет по правам человека с 24 по 31 мая совершит рабочие поездки в места компактного проживания нацменьшинств.

"Народные депутаты проведут встречи с представителями национальных меньшинств, учебных заведений, органов государственной власти городов Мариуполь (Донецкая обл.), Мелитополь (Запорожская обл.), Одесса (Одесская обл.), Черновцы (Черновицкая обл.), Ужгород (Закарпатская обл.)", - указано в сообщении.

В ходе визитов парламентарии хотят обсудить связанные с наработкой проекта новой редакции закона "О национальных меньшинствах в Украине" вопросы и изучить состояние обеспечения прав и потребностей национальных меньшинств.

"Закон будет направлен на защиту прав национальных меньшинств. Сейчас к работе над законопроектом привлечены представители всех профильных министерств. Результатом рабочих встреч станет наработка финального текста законопроекта, который будет представлен ориентировочно 4 июня", - говорится в сообщении.