В Раде рассказали, когда представят финальный текст закона "О нацменьшинствах"
В Верховной раде анонсировали презентацию финального текста законопроекта "О национальных меньшинствах". Она должна состояться 4 июня.
Указано, что комитет по правам человека с 24 по 31 мая совершит рабочие поездки в места компактного проживания нацменьшинств.
"Народные депутаты проведут встречи с представителями национальных меньшинств, учебных заведений, органов государственной власти городов Мариуполь (Донецкая обл.), Мелитополь (Запорожская обл.), Одесса (Одесская обл.), Черновцы (Черновицкая обл.), Ужгород (Закарпатская обл.)", - указано в сообщении.
В ходе визитов парламентарии хотят обсудить связанные с наработкой проекта новой редакции закона "О национальных меньшинствах в Украине" вопросы и изучить состояние обеспечения прав и потребностей национальных меньшинств.
"Закон будет направлен на защиту прав национальных меньшинств. Сейчас к работе над законопроектом привлечены представители всех профильных министерств. Результатом рабочих встреч станет наработка финального текста законопроекта, который будет представлен ориентировочно 4 июня", - говорится в сообщении.
Как писало РБК-Украина, в начале апреля в Раде подготовили рабочую версию закона о национальных меньшинствах. Ее подали на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости защищать национальные меньшинства в Украине, чтобы не повторилась история, которая произошла с украинским Крымом и Донбассом.
Так, в феврале президент Владимир Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах.