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В Раде рассказали, когда представят финальный текст закона "О нацменьшинствах"

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Украина, Вторник 25 мая 2021 10:47
В Раде рассказали, когда представят финальный текст закона "О нацменьшинствах" Фото: в Раде хотят представит финальный текст закона о нацменьшинствах 4 июня (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде анонсировали презентацию финального текста законопроекта "О национальных меньшинствах". Она должна состояться 4 июня.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что комитет по правам человека с 24 по 31 мая совершит рабочие поездки в места компактного проживания нацменьшинств.

"Народные депутаты проведут встречи с представителями национальных меньшинств, учебных заведений, органов государственной власти городов Мариуполь (Донецкая обл.), Мелитополь (Запорожская обл.), Одесса (Одесская обл.), Черновцы (Черновицкая обл.), Ужгород (Закарпатская обл.)", - указано в сообщении.

В ходе визитов парламентарии хотят обсудить связанные с наработкой проекта новой редакции закона "О национальных меньшинствах в Украине" вопросы и изучить состояние обеспечения прав и потребностей национальных меньшинств.

"Закон будет направлен на защиту прав национальных меньшинств. Сейчас к работе над законопроектом привлечены представители всех профильных министерств. Результатом рабочих встреч станет наработка финального текста законопроекта, который будет представлен ориентировочно 4 июня", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля в Раде подготовили рабочую версию закона о национальных меньшинствах. Ее подали на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости защищать национальные меньшинства в Украине, чтобы не повторилась история, которая произошла с украинским Крымом и Донбассом.

Так, в феврале президент Владимир Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах.

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