У Раді розповіли, коли презентують фінальний текст закону "Про нацменшини"

У Верховній раді анонсували презентацію фінального тексту законопроекту "Про національні меншини" . Вона має відбутися 4 червня.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Закон буде спрямований на захист прав національних менших. Зараз до роботи над законопроектом залучені представники усіх профільних міністерств. Результатом робочих зустрічей стане напрацювання фінального тексту законопроекту, який буде презентовано орієнтовно 4 червня", - сказано у повідомленні.

У ході візитів парламентарі хочуть обговорити пов'язані із напрацюванням проекту нової редакції закону "Про національні меншини в Україні" питання та вивчити стан забезпечення прав і потреб національних меншин.

"Народні депутати проведуть зустрічі з представниками національних менших, закладів освіти, органів державної влади міст Маріуполь (Донецька обл.), Мелітополь (Запорізька обл.), Одеса (Одеська обл.), Чернівці (Чернівецька обл.), Ужгород (Закарпатська обл.)", - вказано у повідомленні.

Вказано, що комітет з питань прав людини з 24 по 31 травня здійснить робочі поїздки до місць компактного проживання нацменшин.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня у Раді підготували робочу версію закону про національні меншини. Її подали на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про необхідність захищати національні меншини в Україні, щоб не повторилася історія, яка сталася з українським Кримом і Донбасом.

Так, у лютому президент Володимир Зеленський запропонував розробити новий закон про національні меншини.