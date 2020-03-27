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В Раді розповіли про порядок денний позачергового засідання 

Новини » Політика     27.03.2020 - 22:01
В Раді розповіли про порядок денний позачергового засідання 
Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

На засіданні можуть бути розглянуті кадрові питання

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на позачерговому засіданні Верховної ради буде розглядатися пакет антикризових заходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Кравчук у Facebook.

За її словами, комітетам потрібно 1-2 дні для того, щоб підготувати законопроекти для розгляду депутатів.

"Які ще питання можуть бути на порядку денному? Пакет антикризових заходів, депутатський законопроект, який зараз фіналізується у комітеті з питань економічного розвитку (економічні стимули, податкове послаблення для бізнесу і соціальна підтримка для незахищених громадян), законопроект про медичні "офлейбли", посилення відповідальності спекулянтів у сфері продажу медичних засобів", - заявила Кравчук.

Окрім того, на засіданні можуть бути розглянуті кадрові питання.

"Не виключено - кадрові питання, про які повідомимо трохи згодом", - заявила Кравчук.

Також до засідання готують законопроекти по секвестру державного бюджету та створення стабілізаційного фонду.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 30 березня. Рішення про перенесення позачергового засідання на цю дату, за словами Зеленського, пов'язане з підготовкою ще ряду законопроектів щодо протидії розповсюдження коронавірусу.

Зеленський назвав дату позачергового засідання Ради Позачергове засідання Ради заплановане на неділю, - джерело
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