У Раді розповіли про порядку денному двох позачергових засідань
У вівторок, 30 березня, Верховна рада проведе два позачергових пленарних засідання. В ході одного з них народні депутати розглянуть проект постанови щодо засудження заворушень під Офісом президента.
Так, на першому позачерговому засіданні, яке ініціюється депутатами, будуть розглянуті:
• доповідь правоохоронних органів щодо подій під Офісом Президента і проект постанови про засудження подій на Банковій;
• проект постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічко;
• проект постанови про призначення позачергових виборів голів міста Харкова і села Шегині
Також на другому позачерговому засіданні Ради, яке ініціює президент Володимир Зеленський, планують розглянути питання компенсаційних виплат підприємцям і ряд інших соціально-економічних законопроектів.
Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що Рада збереться 30 березня, у вівторок. У цей день планують провести два позачергові засідання.
Крім того, глава Ради Дмитро Разумков повідомив, що нардепи можуть розглянути 17-18 питань під час позачергових засідань ВР.
Додамо, що раніше через локдаун в Києві ВР скасувала чергові пленарні засідання до 9 квітня.