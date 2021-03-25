У Раді розповіли про порядку денному двох позачергових засідань

У вівторок, 30 березня, Верховна рада проведе два позачергових пленарних засідання. В ході одного з них народні депутати розглянуть проект постанови щодо засудження заворушень під Офісом президента.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура в Telegram.

Так, на першому позачерговому засіданні, яке ініціюється депутатами, будуть розглянуті:

• доповідь правоохоронних органів щодо подій під Офісом Президента і проект постанови про засудження подій на Банковій;

• проект постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічко;

• проект постанови про призначення позачергових виборів голів міста Харкова і села Шегині Також на другому позачерговому засіданні Ради, яке ініціює президент Володимир Зеленський, планують розглянути питання компенсаційних виплат підприємцям і ряд інших соціально-економічних законопроектів.