ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Раді розповіли про порядку денному двох позачергових засідань

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 19:29
У Раді розповіли про порядку денному двох позачергових засідань Фото: засідання Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 30 березня, Верховна рада проведе два позачергових пленарних засідання. В ході одного з них народні депутати розглянуть проект постанови щодо засудження заворушень під Офісом президента.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура в Telegram.

Так, на першому позачерговому засіданні, яке ініціюється депутатами, будуть розглянуті:
• доповідь правоохоронних органів щодо подій під Офісом Президента і проект постанови про засудження подій на Банковій;
• проект постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічко;
• проект постанови про призначення позачергових виборів голів міста Харкова і села Шегині

Також на другому позачерговому засіданні Ради, яке ініціює президент Володимир Зеленський, планують розглянути питання компенсаційних виплат підприємцям і ряд інших соціально-економічних законопроектів.

Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що Рада збереться 30 березня, у вівторок. У цей день планують провести два позачергові засідання.

Крім того, глава Ради Дмитро Разумков повідомив, що нардепи можуть розглянути 17-18 питань під час позачергових засідань ВР.

Додамо, що раніше через локдаун в Києві ВР скасувала чергові пленарні засідання до 9 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада внеочередное заседание
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"