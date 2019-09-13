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У фракции "Слуга народа" есть кандидатуры в новый ЦИК

Новости » Политика    13.09.2019 - 14:17
У фракции "Слуга народа" есть кандидатуры в новый ЦИК
Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

У фракции "Слуга народа" есть 35 кандидатов

У фракции "Слуга народа" есть 35 претендентов на кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в воскресенье будет создан short-list этих кандидатов.

"У нас сейчас есть 35 кандидатов, из которых надо сделать short-list, чтобы люди нормально выглядели с профессиональной точки зрения. В воскресенье кто-то будет работать над тем, чтобы сделать этот short-list и провести все окончательные собеседования. Потом подавать", - заявил Арахамия.

Напомним, после роспуска Центральной избирательной комиссии, депутатские фракции смогут подавать своих кандидатов уже завтра, 14 сентября.

РБК-Украина писало, что фракция "Слуга народа" планирует изменить закон о Центральной избирательной комисси. Фракция планирует изменить количество членов Центризбиркома. ЦИК хотят сократить до 15 членов комиссии.

Отметим, сегодня Верховная рада Украины распустила нынешний состав Центральной избирательной комиссии. Таким образом, парламент одобрил представление президента Украины Владимира Зеленского.

Фракции смогут подавать кандидатов в ЦИК с завтрашнего дня Фракция "Слуга народа" планирует изменить закон о ЦИК
Новости Украины Центральная избирательная комиссияСлуга народа
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