В Раде рассказали, когда определятся с кандидатом на должность генпрокурора

Примерно через 10 дней станет известно имя кандидата на должность генпрокурора Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина .

"Думаю , что с кандидатом на генпрокурора определимся на заседании где-то через 10 дней (ред. - 27-29 июля)", - сказал Арахамия.

Что касается СБУ, депутат сказал, что это прерогатива президента.

"Будем ждать, кого он определит, и мы как монобольшинство поддержим" - отметил глава фракции "Слуга народа".